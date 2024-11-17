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23:54, 17 ноября 2024Россия

Кадыров рассказал об отправке еще одной группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одной группы добровольцев в зону СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Чеченская Республика отправила в зону специальной военной операции (СВО) еще одну группу добровольцев. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для эффективного выполнения оперативно-боевых задач у добровольцев имеются все необходимые умения и навыки. По словам Кадырова, добровольцы отправились на фронт из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. «По прибытии на место дислокации добровольцы вступят в легендарный спецназ "Ахмат" и приступят к полноценному несению службы», — рассказал глава Чечни.

29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Российский университет спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. После этого Рамзан Кадыров призвал чаще посылать чеченских добровольцев на СВО. По его мнению, самолеты с добровольцами должны отправлять на передовую каждый день, а не раз в неделю, как это происходит сейчас.

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