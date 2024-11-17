МИД Абхазии высказался о местонахождении президента Бжании

МИД Абхазии: Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной

Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной. Об этом сообщил МИД республики.

«Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства», — говорится в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что все органы государственной власти работают в штатном режиме.

Кроме того, произошедшее 15 ноября МИД Абхазии расценил как попытку госпереворота.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа. В свою очередь, глава республики заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. Позднее Бжания заявил, что в случае ухода в отставку Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.