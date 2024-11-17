Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:38, 17 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о репрессиях за слова о мире с Россией

Депутат Рады Дмитрук заявил о пытках на Украине за слова о мире с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что на данный момент у жителей Украины нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий. Об этом он сообщил в интервью Информагентству БелТА, беседа опубликована на YouTube.

Дмитрук заявил, что жители Украины даже в семье боятся говорить, что думают на самом деле. Он подчеркнул, что за слова о мире с Россией людей могут увезти в подвал.

Материалы по теме:
«Мы думали, что Порошенко — это дно» Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
«Мы думали, что Порошенко — это дно»Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
29 марта 2021
«Мы тут как подопытные» Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?
«Мы тут как подопытные»Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?
4 июля 2021
Самое страшное оружие на Земле: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
Самое страшное оружие на Земле:чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
20 декабря 2022

«Когда к людям подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, за что не повезут на подвал», — отметил он.

Политик уточнил, что невозможность обладать альтернативной точкой зрения исходит из культа личности президента Украины Владимира Зеленского. Он выстроил систему, в рамках которой только его мнение является верным.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Киев «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      Си Цзиньпин оценил Тайваньский вопрос

      В Германии заявили о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом

      В США объяснили поражение Харрис на выборах

      Самая красивая девушка России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

      Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев

      В США оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

      Ученые заявили о замедлении движения северного магнитного полюса в сторону России

      В США признали успехи ВС России в зоне СВО

      Суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше