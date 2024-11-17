На Украине заявили о репрессиях за слова о мире с Россией

Депутат Рады Дмитрук заявил о пытках на Украине за слова о мире с Россией

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что на данный момент у жителей Украины нет возможности высказывать альтернативную официальной точку зрения из-за страха репрессий. Об этом он сообщил в интервью Информагентству БелТА, беседа опубликована на YouTube.

Дмитрук заявил, что жители Украины даже в семье боятся говорить, что думают на самом деле. Он подчеркнул, что за слова о мире с Россией людей могут увезти в подвал.

«Когда к людям подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, за что не повезут на подвал», — отметил он.

Политик уточнил, что невозможность обладать альтернативной точкой зрения исходит из культа личности президента Украины Владимира Зеленского. Он выстроил систему, в рамках которой только его мнение является верным.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Киев «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.

