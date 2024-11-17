Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 17 ноября 2024Бывший СССР

Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Подпольщик Лебедев: иностранцам запрещено въезжать на побережье Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Координатором николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения. Об этом сообщает РИА Новости на соответствующий документ.

Лебедев уточнил, что иностранцам запрещено въезжать на побережье Одесской области, согласно документу от 14 октября. За исполнение приказа отвечает комендант Одесской области.

Ранее Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли ночью удары по украинским военным объектам в Николаеве и Запорожье. Он уточнил, что система противовоздушной обороны (ПВО) работала в Николаеве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

      В Пентагоне отказались комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия

      В России заявили о возможности размещения в Польше американских ракет с ядерным зарядом

      Политолог рассказал о желании Запада держать Венгрию и Грузию под контролем

      НАТО назвали бумажным тигренком

      Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

      Мужчина получил травму головы в результате взрыва беспилотника в Ижевске

      Си Цзиньпин высказался о доверии в отношениях Китая с США

      В США раскрыли план Байдена переложить вину за поражение Украины на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше