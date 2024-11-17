Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Подпольщик Лебедев: иностранцам запрещено въезжать на побережье Одесской области

Координатором николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения. Об этом сообщает РИА Новости на соответствующий документ.

Лебедев уточнил, что иностранцам запрещено въезжать на побережье Одесской области, согласно документу от 14 октября. За исполнение приказа отвечает комендант Одесской области.

Ранее Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли ночью удары по украинским военным объектам в Николаеве и Запорожье. Он уточнил, что система противовоздушной обороны (ПВО) работала в Николаеве.