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13:14, 17 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии высказался о событиях в Сухуме

Президент Абхазии Бжания назвал попыткой госпереворота события в Сухуме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал попыткой государственного переворота события в Сухуме 15 ноября. Его высказывание приводит ТАСС.

По его мнению, оппозиция в Абхазии должна на выборах доказать, что ее поддерживает народ.

До этого Бжания рассказал, что в случае ухода в отставку Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

16 ноября президент Абхазии пообщался с жителями села Тамыш после протестов. До этого оппозиция потребовала отставки главы государства.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

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