Президент Абхазии высказался о событиях в Сухуме

Президент Абхазии Бжания назвал попыткой госпереворота события в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал попыткой государственного переворота события в Сухуме 15 ноября. Его высказывание приводит ТАСС.

По его мнению, оппозиция в Абхазии должна на выборах доказать, что ее поддерживает народ.

До этого Бжания рассказал, что в случае ухода в отставку Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

16 ноября президент Абхазии пообщался с жителями села Тамыш после протестов. До этого оппозиция потребовала отставки главы государства.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.