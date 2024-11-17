Российских биатлонистов раскритиковали за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише гонки

Каминский назвал цирком игру биатлонистов в «Камень, ножницы, бумага» на финише

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Карима Халили и Даниила Серохвостова за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише гонки в рамках ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Его слова приводит ТАСС.

Каминский назвал произошедшее цирком. «Это все равно что я приду в театр, а мне цирк показывают, это разные вещи. Цирк должен быть в цирке», — заявил он.

Тренер добавил, что обсудил поступок с ветеранами лыжных гонок и биатлона. «Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, [тренера Халили] Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной России», — отметил Каминский.

16 ноября на финише масс-старта спортсмены взяли флаг своей команды «Биатлонный клуб Профински» и, на ходу сыграв в «Камень, ножницы, бумага», выявили победителя — им оказался Халили. Позже он рассказал, что между ним и Серохвостовым была договоренность о таком развитии событий в случае одновременного финиша.