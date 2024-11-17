Российский биатлонист-чемпион пожаловался на проблемы с патронами

Чемпион мира по биатлону Бабиков о проблемах с патронами: я так бегать не могу

Российский чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен поделился, что на последних тренировках патрон «куда хочет, туда и улетает». По его словам, тренер обещал привезти другой патрон, но он будет неотстрелянным.

Бабиков отметил, что если не будет патронов, то он закончит выступления. «Я с этим ничего не сделаю. Если нет патронов, я пару раз так стрельну "в молоко" лежа, это невозможный штраф. Значит, что поделать… Я так бегать не готов», — заявил он.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также является четырехкратным чемпионом Европы и многократным призером Кубка мира. Ранее биатлонист уже жаловался на проблемы с инвентарем.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).