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13:42, 3 декабря 2023Спорт

Российский биатлонист-чемпион пожаловался на проблемы с патронами

Российский биатлонист Бабиков рассказал, что сложно найти хорошие патроны

Фото: Gregory Atkats / Unsplash

Российский биатлонист Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что сейчас сложно найти хорошие патроны. «Все стреляют, кто что нашел. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то», — поделился он.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также является четырехкратным чемпионом Европы и многократным призером Кубка мира.

Россияне не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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