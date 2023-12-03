Российский биатлонист-чемпион пожаловался на проблемы с патронами

Российский биатлонист Бабиков рассказал, что сложно найти хорошие патроны

Российский биатлонист Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что сейчас сложно найти хорошие патроны. «Все стреляют, кто что нашел. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то», — поделился он.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также является четырехкратным чемпионом Европы и многократным призером Кубка мира.

Россияне не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.