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НХЛ — регулярный чемпионат
10:33, 17 ноября 2024Спорт

Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Тампы» Василевского признали первой звездой дня в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Василевский

Андрей Василевский. Фото: David W Cerny / Reuters

Три вратаря вошли в топ-3 лучших игрока дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Российского вратаря клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского признали первой звездой дня. В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилс» (4:0) он отразил 29 бросков из 29. Таким образом, голкипер оформил 36-й шатаут в карьере в лиге.

Второй звездой игрового дня стал вратарь «Каролины Харрикейнс» Спенсер Мартин, который также оформил шатаут в матче против «Оттавы Сенаторс» (4:0). Третьей звездой стал еще один российский вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды Пантерс» оформил 45-й шатаут в карьере во встрече с «Виннипег Джетс» (5:0).

Ранее Василевский одержал 300‑ю победу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 490 игр, что является лучшим показателем в лиге.

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