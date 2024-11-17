Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Тампы» Василевского признали первой звездой дня в НХЛ

Три вратаря вошли в топ-3 лучших игрока дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Российского вратаря клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского признали первой звездой дня. В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилс» (4:0) он отразил 29 бросков из 29. Таким образом, голкипер оформил 36-й шатаут в карьере в лиге.

Второй звездой игрового дня стал вратарь «Каролины Харрикейнс» Спенсер Мартин, который также оформил шатаут в матче против «Оттавы Сенаторс» (4:0). Третьей звездой стал еще один российский вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды Пантерс» оформил 45-й шатаут в карьере во встрече с «Виннипег Джетс» (5:0).

Ранее Василевский одержал 300‑ю победу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 490 игр, что является лучшим показателем в лиге.