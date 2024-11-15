Российский вратарь одержал 300‑ю победу в НХЛ и установил рекорд

Вратарь «Тампы» Василевский одержал 300‑ю победу в НХЛ и установил рекорд

Российский вратарь клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 300‑ю победу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и установил рекорд. Об этом сообщается на сайте команды.

«Тампа» обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 4:1. В составе победителей отличились Брэндон Хагел и Энтони Чирелли, а также оформивший дубль Джейк Гюнцель. У «Виннипега» голом отметился Адам Лаури. Василевский отразил 24 броска из 25.

Россиянин стал 40‑м голкипером с 300 победами в НХЛ. Для этого ему потребовалось 490 игр, что является лучшим показателем в лиге.

30-летний Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. В составе команды он выигрывал Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.