Сборной России предложили альтернативу матчам с иностранными командами

Тренер «Динамо» Личка предложил найти соперников для сборной в чемпионате России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка предложил альтернативу матчам российской национальной команды с иностранными сборными. Его слова приводит «Чемпионат».

Личка отметил, что соперников искать тяжело, но он понимает главного тренера Валерия Карпина, который хочет, чтобы игроки сборной встречались, тренировались вместе и получали игровую практику.

«Когда видишь счет 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это все. Не хочется принижать Бруней, надо уважать всех соперников, но такой уровень — слишком низко», — заявил он.

Также Личка предложил играть не только с национальными сборными. «Честно, я бы искал партнера из чемпионата России в такой ситуации», — поделился тренер.

Товарищеский матч сборных России и Брунея прошел в Краснодаре 15 ноября. Команда Валерия Карпина выиграла с разгромным счетом 11:0, одержав крупнейшую победу в своей истории.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.