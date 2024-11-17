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14:44, 17 ноября 2024Спорт

Шестеро футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией

Обляков и Чалов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Иван Обляков и Федор Чалов (справа)

Иван Обляков и Федор Чалов (справа). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Шестеро игроков покинули расположение сборной России перед товарищеским матчем с Сирией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В ближайшей встрече не сыграют Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов, Иван Обляков, Федор Чалов и Игорь Дивеев. Последний был направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям.

По словам главного тренера сборной Валерия Карпина, команда решила не везти из Краснодара 29 футболистов на один матч. «Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов», — заявил он.

19 ноября сборная России сыграет против Сирии. Матч пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. Ранее команда под руководством Карпина разгромила сборную Брунея с рекордным счетом 11:0.

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