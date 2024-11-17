Шольц привел подробности о разговоре с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не увидел изменений в позиции Путина по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не увидел изменений в позиции президента России Владимира Путина по Украине. Политик привел такие подробности после их телефонного разговора, передает ТАСС.

Шольц в ходе диалога дал понять, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабнет.

«Разговор был подробным, но привнес понимание того, что во взглядах российского президента <...> мало что изменилось. Это не является хорошей новостью», — поделился немецкий канцлер.

По его мнению, конфликт на Украине можно урегулировать только тогда, когда российские власти откажутся от своих целей.

До этого Шольц признался, что готов вновь побеседовать с российским лидером.

15 ноября состоялись переговоры Шольца и Путина. Инициатором разговора выступила Германия.