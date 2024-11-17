Си Цзиньпин оценил Тайваньский вопрос

Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — ее нельзя пересекать это красная линия

Тайваньский вопрос является красной линией, которую нельзя пересекать. На это указал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, пишет РИА Новости.

«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать», — отметил председатель КНР. По его словам, они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США.

Однако, признал Си Цзиньпин, противоречия и различия между двумя крупными странами, такими как Китай и США, неизбежны. Принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике являются политической основой отношений между КНР и Штатами.

Ранее Джо Байден заявил, что США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества. По его словам, обстоятельные разговоры предотвращают «просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт».

На днях глава МИД России рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении Китая стала «остервенелой». По его мнению, КНР обходит Америку «очень быстро, уверенно», что вызывает раздражение Вашингтона.

