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05:35, 17 ноября 2024Мир

Си Цзиньпин оценил Тайваньский вопрос

Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — ее нельзя пересекать это красная линия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Тайваньский вопрос является красной линией, которую нельзя пересекать. На это указал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, пишет РИА Новости.

«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать», — отметил председатель КНР. По его словам, они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США.

Однако, признал Си Цзиньпин, противоречия и различия между двумя крупными странами, такими как Китай и США, неизбежны. Принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике являются политической основой отношений между КНР и Штатами.

Ранее Джо Байден заявил, что США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества. По его словам, обстоятельные разговоры предотвращают «просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт».

На днях глава МИД России рассказал, почему политика Соединенных Штатов в отношении Китая стала «остервенелой». По его мнению, КНР обходит Америку «очень быстро, уверенно», что вызывает раздражение Вашингтона.

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