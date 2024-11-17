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07:52, 17 ноября 2024Мир

Си Цзиньпин высказался о доверии в отношениях Китая с США

Си Цзиньпин: если США будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: via www.imago / www.imago-images.de / Global Look Press

Если Соединенные Штаты будут говорить одно, а делать другое, то это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном. На это указал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Лиме, пишет РИА Новости.

«Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами», — посетовал китайский политик.

Председатель КНР отметил, что сотрудничество Пекина и Вашингтона «имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, но и для борьбы с глобальными вызовами». К примеру, климатические изменения и искусственный интеллект, добавил Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с Джо Байденом заявил, что Пекин готов работать с новой администрацией выигравшего выборы президента Дональда Трампа. По словам китайского политика, КНР стремится поддерживать коммуникацию с Вашингтоном, а также намерен двигаться «к переходу китайско-американских отношений на благо двух народов».

На днях высокопоставленная представительница администрации США рассказала, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем остаются сложными и будут требовать управления в условиях глубоких разногласий. В частности, касающихся взаимодействия между Пекином и Москвой.

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