Словакия получила газ из России на фоне остановок поставок в Австрию

Reuters: Словакия получила газ из России на фоне остановок поставок в Австрию

Словакии удалось получить газ из России на фоне остановок поставок в Австрию по трубопроводу, проходящему через Украину, об этом пишет Reuters.

В словацкой государственной компании SPP пояснили, что в ситуации, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, демонстрирует заинтересованность Европы в этом топливе.

Отмечалось, что единственный маршрут, по которому Россия сейчас может осуществлять поставки газа в страны Западной и Центральной Европы, — это транзитная ветка через Украину Уренгой — Помары — Ужгород.

Известно, что транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» утратит силу в конце 2024 года. В Киеве не высказывали намерении о продолжении сотрудничества, в Москве же говорили, что готовы к поставкам по альтернативным маршрутам.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России.