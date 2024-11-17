Тренер Слуцкий заявил, что тратит на жизнь в Шанхае 7-8 тысяч евро в месяц

Главный тренер клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий назвал необходимую сумму для жизни в Китае. Об этом он рассказал в интервью «Коммент Шоу».

«Мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — отметил Слуцкий. Он добавил, что живет в дорогом отеле и доплачивает за собственный комфорт.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Китая, а также выиграла Суперкубок страны.

Ранее тренер объяснил отсутствие российских игроков в клубе, в котором он работает. «Те россияне, которые могли бы теоретически усилить "Шанхай Шэньхуа", мы их просто не можем себе позволить», — заявил Слуцкий.