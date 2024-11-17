Смолов сделал заявление в связи с пропажей часов за восемь миллионов рублей

Футболист Смолов пообещал вознаграждение за информацию о пропавших часах

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сделал заявление в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в связи с пропажей дорогих наручных часов.

«Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение», — заявил футболист, пообещав полную анонимность.

О том, что у форварда пропали часы за восемь миллионов рублей, стало известно 14 ноября. Сообщалось, что это произошло во время гостевого матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

«Краснодар» объявил о подписании контракта со Смоловым 18 июня. Соглашение 34-летнего нападающего с южанами рассчитано до 30 июня 2025 года.