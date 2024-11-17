Украинскую гимнастку собрались лишить лицензии из-за публикаций на русском языке

Шестилетнюю украинскую гимнастку Опрю собрались лишить лицензии за русский язык

Шестилетнюю украинскую гимнастку Анастасию Опрю собрались лишить лицензии из-за публикаций матери на русском языке в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так уж случилось, что Настя родилась в интернациональной семье. Мать — россиянка, а папа — болгарин. Поэтому нетрудно догадаться, что мне сподручнее вести блог на русском языке», — заявила спортсменка.

Отмечается, что из-за публикаций на русском языке, а также из-за хвалебных слов в адрес фильма «Выше, быстрее, сильнее» о российской гимнастке Светлане Хоркиной украинку могут отчислить из спортивной школы. Также мать спортсменки отметила, что дочь подвергается травле со стороны более взрослых учащихся и тренеров.

Ранее стало известно, что украинские киберспортсмены не стали пожимать руки соперникам из России на турнире в Рио-де-Жанейро. После победы они отказались подходит к россиянам.

