В Абхазии раскрыли план на случай отказа Бжании уйти в отставку

Оппозиция Абхазии заявила о планах по созданию временного правительства

Представитель оппозиции в воскресенье, 17 ноября, в беседе с ТАСС раскрыл план на случай отказа президента республики Аслана Бжании уйти в отставку.

Согласно сообщению, в случае невыполнения требований об отставке президента Абхазии координационный совет создаст временное правительство республики.

Уточняется, что оппозиция страны предлагает на должность премьера и исполняющего обязанности президента Абхазии до новых выборов назначить главу Минфина Владимира Делбу.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. Сторонники оппозиции потребовали отставки президента Бжании.

В воскресенье, 17 ноября, Бжания сообщил о предложенном оппозиции правовом способе выхода республики из кризиса.