В Абхазии раскрыли план на случай отказа Бжании уйти в отставку

Представитель оппозиции в воскресенье, 17 ноября, в беседе с ТАСС раскрыл план на случай отказа президента республики Аслана Бжании уйти в отставку.
Согласно сообщению, в случае невыполнения требований об отставке президента Абхазии координационный совет создаст временное правительство республики.
Уточняется, что оппозиция страны предлагает на должность премьера и исполняющего обязанности президента Абхазии до новых выборов назначить главу Минфина Владимира Делбу.
Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. Сторонники оппозиции потребовали отставки президента Бжании.
В воскресенье, 17 ноября, Бжания сообщил о предложенном оппозиции правовом способе выхода республики из кризиса.