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04:50, 17 ноября 2024Наука и техника

Ученые заявили о замедлении движения северного магнитного полюса в сторону России

Independent: северный магнитный полюс замедлил свое движение в сторону России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Triff / Shutterstock / Fotodom

За последние несколько лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Об этом написала британская газета Independent со ссылкой на ученых.

«Ученые зафиксировали активность в высоких широтах Арктики — северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере», — сказано в статье. За последние пять лет магнитный полюс замедлился до примерно 25 километров в год, также написали специалисты.

Как рассказал газете работник Британской геологической службы Уильям Браун, в XVII—XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год. Но в 1990-х годах она резко ускорилась до 55 километров в год.

Ученые уточнили, что никогда прежде не наблюдали такого замедления. Оно делает прогнозирование магнитного поля Земли еще сложнее, говорится в статье.

Ранее ученые заявили, что астрофизические модели массивных звезд и сверхновых не соответствуют данным наблюдательной гамма-астрономии. Кроме того, в начале ноября британские ученые зафиксировали яркую вспышку на загадочной комете 29P/Швассмана-Вахмана — она стала сиять почти в 300 раз сильнее. 29P является кометой-«кентавром» и проводит всю свою жизнь в пределах внутренней части Солнечной системы.

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