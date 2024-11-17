В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

МЧС России: в горно-лесной местности в Крыму спасли потерявшихся мать с дочерью

Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Поступило сообщение о том, что мать и шестнадцатилетняя дочь потерялись в лесу в селе Партизанское Симферопольского района. Самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей», — сообщили в ведомстве.

К поискам был привлечен горный поисково-спасательный отряд. Женщина и подросток были найдены и доставлены в безопасное место.

Ранее сообщалось, что на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли. В результате чего под завалами оказался как минимум один человек. Вскоре спасатели обнаружили тело заваленного в шахте в Кузбассе горняка, разобрав 10 кубометров породы.

В августе в Любытинском районе Новгородской области спасли пенсионера и внука, которые потерялись в лесу. От МЧС привлекли 16 человек и восемь единиц техники.