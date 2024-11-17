Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:21, 17 ноября 2024Россия

В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

МЧС России: в горно-лесной местности в Крыму спасли потерявшихся мать с дочерью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Поступило сообщение о том, что мать и шестнадцатилетняя дочь потерялись в лесу в селе Партизанское Симферопольского района. Самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей», — сообщили в ведомстве.

К поискам был привлечен горный поисково-спасательный отряд. Женщина и подросток были найдены и доставлены в безопасное место.

Ранее сообщалось, что на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли. В результате чего под завалами оказался как минимум один человек. Вскоре спасатели обнаружили тело заваленного в шахте в Кузбассе горняка, разобрав 10 кубометров породы.

В августе в Любытинском районе Новгородской области спасли пенсионера и внука, которые потерялись в лесу. От МЧС привлекли 16 человек и восемь единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      В США опровергли передачу Байденом посланий Си Цзиньпину от Трампа

      В Турции неизвестные напали на машину полиции

      В США назвали главную задачу Трампа на посту президента

      Военкоры раскрыли отношение сотрудников ТЦК к мобилизованным украинцам

      В США назвали причину запрета на охрану Байдена будущему шефу Пентагона

      Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая

      В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

      Спасатели нашли пропавших в Крыму мать и дочь

      Считавшаяся мертвой российская пенсионерка призналась в убийстве в 1999 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше