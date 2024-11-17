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07:40, 17 ноября 2024Мир

В МИД Китая оценили переговоры Байдена и Си Цзиньпина

В МИД Китая назвали переговоры Си Цзиньпина и Байдена конструктивными
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена наметили направления развития отношений Пекина и Вашингтона. Об этом проинформировал МИД КНР.

«Стороны провели откровенную, глубокую и конструктивную коммуникацию по вопросам развития диалога и сотрудничества в переходный период американского правительства, по теме надлежащего разрешения разногласий», — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что стороны наметили направление развития китайско-американских отношений. Джо Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита АТЭС в столице Перу Лиме, они продлились чуть менее двух часов.

Ранее сообщалось, что одной из тем, которую на встрече в Лиме обсудили председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден, стал вопрос двусторонних отношений. Председатель КНР отметил, что соперничество крупных стран не должно быть фоном эпохи. Также китайский лидер подчеркнул, что человечество в последнее время сталкивается с беспрецедентными вызовами.

Байден же, в свою очередь, перед встречей с председателем КНР на полях саммита АТЭС в Лиме заявил, что США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества.

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