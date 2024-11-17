В США оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

FT: Трамп может обвинить Зеленского в неудачах в переговорах с Россией

Историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность прийти к переговорам по Украине. Об этом эксперт высказался в беседе с газетой Financial Times.

Эксперт подчеркнул, что у Трампа может закончиться терпение, чтобы ждать успехов Украины на фронте. Кроме того, он рискует столкнуться с расхождением взглядов с Россией насчет конфликта.

«Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание [президента Украины Владимира] Зеленского идти на компромисс», — отметило издание.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Киев «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.

