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16:17, 18 ноября 2024Силовые структуры

Адвокат сочла незаконным объявление Россией в розыск бывшего премьера Украины

Защита экс-премьера Украины Гройсмана считает незаконным его розыск Россией
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Гройсман

Владимир Гройсман. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Россия незаконно объявила в международный розыск бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана, обвиняемого в применении запрещенных методов ведения войны. Об этом пишет адвокат Филипенкова В.В. в апелляционной жалобе защиты на решение суда, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них указывается, что местонахождение Гройсмана неизвестно, а из представленных суду материалов следует, что он находится за пределами России. Изучив доводы защиты, суд счел обоснованным решение объявить украинского экс-премьера в международный розыск, поскольку у следователя нет иной возможности обеспечить его участие в производстве по уголовному делу.

2 июля сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Гройсмана на два месяца. Вместе с ним по делу о применении запрещенных методов ведения войны проходит бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Следственный комитет России заочно предъявил им обвинения в преступлениях против мирных жителей Донбасса, возложив вину за обстрелы мирных граждан.

МВД России объявило экс-министра и бывшего премьера в розыск.

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