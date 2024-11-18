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16:16, 18 ноября 2024Мир

В публикации Le Figaro об ударах вглубь России увидели блеф

Политолог Калачев: публикация Figaro об ударах вглубь России могла быть блефом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Публикация Le Figaro о разрешении Лондоном и Парижем ударов вглубь России могла быть блефом, полагает российский политолог, политтехнолог Константин Калачев. Своим видением он поделился с «Лентой.ру».

В воскресенье, 17 ноября, Le Figaro написало о том, что Франция и Великобритания вслед за США позволили Киеву наносить по российской территории удары с помощью ракет Storm Shadow/SCALP. На следующий день издание удалило информацию, а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не менял свою позицию по данному вопросу.

По мнению политтехнолога, публикация издания могла быть использована в качестве инструмента для расширения пространства неопределенности.

«Об этом [президент Франции Эммануэль] Макрон много говорил, и не только он. Запад слишком предсказуем, и поэтому [президенту России Владимиру] Путину так легко отвечать на все вызовы, потому что Запад чересчур предсказуем, и расширение пространства неопределенности могло бы отчасти решить проблему. То есть вполне возможно, что это игра. Понятно, что публикация Figaro могла быть инициирована властями или Figaro можно было использовать втемную, то есть организовать утечку», — высказался Калачев.

Мы живем во время информационных войн, поэтому ничему уже не надо удивляться. Блеф как инструмент в политике играет все большую роль с обеих сторон. Ставки повышаются, все выходит на финишную прямую, тьма сгущается перед рассветом

Константин Калачевполитолог

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной ATACMS по территории России.

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