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10:38, 18 ноября 2024Спорт

Черчесов сделал заявление после установленного Казахстаном антирекорда Лиги наций

Станислав Черчесов заявил, что до него сборная Казахстана была бесхозной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сделал заявление после того, как его команда установила антирекорд Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По мнению специалиста, до него национальная команда была бесхозной. «Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество», — заявил Черчесов.

Россиянин также раскритиковал календарь. «У нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время», — заявил Черчесов.

Об антирекорде сборной Казахстана стало известно ранее. В шести матчах Лиги наций подопечные Черчесова не выиграли ни одного матча, набрав одно очко и не забив ни одного мяча. При этом казахстанцы пропустили 15 голов.

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