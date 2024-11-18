Черчесов сделал заявление после установленного Казахстаном антирекорда Лиги наций

Станислав Черчесов заявил, что до него сборная Казахстана была бесхозной

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сделал заявление после того, как его команда установила антирекорд Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По мнению специалиста, до него национальная команда была бесхозной. «Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество», — заявил Черчесов.

Россиянин также раскритиковал календарь. «У нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время», — заявил Черчесов.

Об антирекорде сборной Казахстана стало известно ранее. В шести матчах Лиги наций подопечные Черчесова не выиграли ни одного матча, набрав одно очко и не забив ни одного мяча. При этом казахстанцы пропустили 15 голов.