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14:02, 18 ноября 2024Путешествия

Неизвестные обстреляли пассажирский самолет в США

NYT: самолет Southwest Airlines обстреляли при вылете из аэропорта Далласа
Алина Черненко

Фото: Jeremy Hogan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Неизвестные злоумышленники обстреляли самолет авиакомпании Southwest Airlines в США. Подробностями истории поделилась газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, когда лайнер готовился к вылету в Индианаполис из аэропорта Даллас Лав-Филд. Пуля попала в правую сторону Boeing 737, рядом с кабиной пилотов. О пострадавших пассажирах не сообщается.

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После произошедшего самолет вернулся в терминал и был выведен из эксплуатации. Полиция и пожарные города прибыли на место происшествия для расследования, а взлетно-посадочную полосу временно закрыли.

Ранее последствия обстрела на Гаити пассажирского самолета авиакомпании Spirit Airlines, летевшего в США, попали на видео. На кадрах видны следы от пуль на багажных полках в салоне воздушного судна.

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