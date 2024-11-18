Неизвестные обстреляли пассажирский самолет в США

NYT: самолет Southwest Airlines обстреляли при вылете из аэропорта Далласа

Неизвестные злоумышленники обстреляли самолет авиакомпании Southwest Airlines в США. Подробностями истории поделилась газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, когда лайнер готовился к вылету в Индианаполис из аэропорта Даллас Лав-Филд. Пуля попала в правую сторону Boeing 737, рядом с кабиной пилотов. О пострадавших пассажирах не сообщается.

После произошедшего самолет вернулся в терминал и был выведен из эксплуатации. Полиция и пожарные города прибыли на место происшествия для расследования, а взлетно-посадочную полосу временно закрыли.

Ранее последствия обстрела на Гаити пассажирского самолета авиакомпании Spirit Airlines, летевшего в США, попали на видео. На кадрах видны следы от пуль на багажных полках в салоне воздушного судна.