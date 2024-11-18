Пассажир получил в подарок на день рождения полет на самолете и разбился в нем

Associated Press: самолет с тремя человеками на борту разбился в Словении

Легкомоторный самолет с тремя человеками на борту потерпел крушение в Словении. Подробности сообщает агентство Associated Press.

17 ноября лайнер Cessna Skyhawk совершал панорамный полет в области Прекмурье на северо-востоке страны и разбился. По предварительным данным, причиной стала туманная погода.

На борту было три человека: двое мужчин 30 и 33 лет и женщина, все они не выжили. По данным местных СМИ, один из пассажиров получил полет на самолете в подарок на день рождения.

Более того, известно, что в лайнере должно было быть четыре человека, но один из них решил остаться на земле. Проводится расследование произошедшего.

Ранее неизвестные обстреляли пассажирский Boeing 737 в США. Пуля попала рядом с кабиной пилотов.