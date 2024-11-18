Политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной

Политолог Калачев: переговоры по Украине начнутся в 2025 году

С большой вероятностью переговоры о разрешении конфликта на Украине начнутся в 2025 году, и сейчас стороны пытаются усилить переговорные позиции, считает российский политолог, политтехнолог Константин Калачев. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«И на историю с решением о применении дальнобойного оружия по территории России, конкретно по Курской области, можно посмотреть с другой стороны. У [избранного президентом США Дональда] Трампа появится новый аргумент для принуждения Киева к миру. Все, что просили, вы получили. Хотели танки? Вот вам танки. Хотели F-16? Вот вам F-16. Хотели получить разрешение бить американскими ракетами по территории России? Вы и его получили, но перелом не произошел. Если правы военные эксперты, утверждающие, что удары ракетами по целям старой России не приведут к перелому, то у Трампа появляется тот самый аргумент. Если никакое чудо-оружие, никакие "вундервафли" не помогают, значит, надо вести переговоры, надо идти на какие-то уступки», — поделился политолог.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что оружие будет предназначено преимущественно для использования в Курске.

В свою очередь, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.

