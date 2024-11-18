Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 18 ноября 2024Бывший СССР

Политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной

Политолог Калачев: переговоры по Украине начнутся в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

С большой вероятностью переговоры о разрешении конфликта на Украине начнутся в 2025 году, и сейчас стороны пытаются усилить переговорные позиции, считает российский политолог, политтехнолог Константин Калачев. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«И на историю с решением о применении дальнобойного оружия по территории России, конкретно по Курской области, можно посмотреть с другой стороны. У [избранного президентом США Дональда] Трампа появится новый аргумент для принуждения Киева к миру. Все, что просили, вы получили. Хотели танки? Вот вам танки. Хотели F-16? Вот вам F-16. Хотели получить разрешение бить американскими ракетами по территории России? Вы и его получили, но перелом не произошел. Если правы военные эксперты, утверждающие, что удары ракетами по целям старой России не приведут к перелому, то у Трампа появляется тот самый аргумент. Если никакое чудо-оружие, никакие "вундервафли" не помогают, значит, надо вести переговоры, надо идти на какие-то уступки», — поделился политолог.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что оружие будет предназначено преимущественно для использования в Курске.

В свою очередь, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цели для ударов ВСУ вглубь территории России

      Зеленский утвердил реформу медкомиссий после скандала с поддельными инвалидностями

      Поджегшего квартиру с женой россиянина отправили под стражу

      В Челябинске спасли родившуюся размером с ладошку девочку

      Самолет с пассажирами на борту упал недалеко от гоночной трассы и попал на видео

      Росгвардия уничтожила более 30 военных ВСУ и их технику в Курской области

      Россиянам отсоветовали покупать жилье

      В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик

      Политолог допустил саботаж приказов Байдена со стороны генералов

      Политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше