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00:54, 18 ноября 2024Бывший СССР

Протестующие устроили концерт в администрации президента Абхазии

В Абхазии музыкант Куджба устроил концерт в захваченной администрации президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Абхазский музыкант, маэстро Барас Куджба устроил концерт на балконе захваченной протестующими администрации президента. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, днем 17 ноября протестующие принесли на балкон администрации синтезатор и начали исполнять национальную музыку. Несколько произведений также исполнил Куджба.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа. В свою очередь, глава республики заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. Позднее Бжания заявил, что в случае ухода в отставку Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

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