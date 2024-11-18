Внутренности PS5 Pro показали на видео

iFixit: Sony упростила в PS5 Pro процесс замены батарейки CMOS и чистки от пыли

Специалисты проекта iFixit показали внутренние детали новой коносоли Sony PlayStation 5 Pro. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Энтузиасты, составляющие инструкции для ремонта гаджетов, заметили, что конструкция PS5 Pro и классической PS5 в целом не сильно отличается друг от друга. Однако более новая приставка получила обновленные детали. Самым главным обновлением специалисты назвали устройство батареи CMOS, которая обеспечивает сохранение данных системы — для ее замены достаточно открутить один винт.

Также авторы подчеркнули, что доступ к главному вентилятору консоли упрощен: для это необходимо лишь снять переднюю панель. По мнению специалистов, пользователям будет проще чистить девайс от накопившейся пыли и обслуживать свою консоль. В материале говорится, что этот процесс не требует наличия отвертки и специальных инструментов.

Кроме того, специалисты iFixit обнаружили на внутренних деталях гарантийную пломбу с предостережением о том, что в случае ее повреждения на консоль перестает распространяться гарантия производителя. Энтузиасты объяснили, что подобные наклейки не имеют юридической силы в США из-за местного законодательства по защите прав потребителей.

Ранее журналисты издания VGC обратили внимание, что перекупщикам пришлось перепродавать консоль PS5 Pro в убыток из-за невысокого спроса на продукт. Однако спекулянты начали скупать внешние дисководы для приставки.