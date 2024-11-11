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04:30, 11 ноября 2024Наука и техника

Новая приставка PlayStation подвела перекупщиков

VGC: перекупщики начали продавать PS5 Pro в убыток из-за низкого спроса
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Roman Kosolapov / Shutterstock / Fotodom

Перекупщикам пришлось перепродавать консоль PS5 Pro в убыток из-за невысокого спроса на продукт. На это обратило внимание издание VGC.

7 ноября стартовали глобальные продажи PlayStation 5 Pro. Журналисты медиа заметили, что на британской версии маркетплейса eBay стали появляться консоли, доступные дешевле розничной цены, — за 700 фунтов стерлингов. По мнению авторов медиа, приставки выставили спекулянты, которые скупили их ранее и надеялись перепродать с выгодой.

Некоторые владельцы консолей готовы расстаться с ними со скидкой — так, на eBay есть аукционы, начинающиеся со стартовой цены 510 фунтов. Появление подобных лотов специалисты объяснили низким спросом на PS5 Pro и отсутствием дефицита. Таким образом, не угадали те, кто предсказывал, что новая консоль PlayStation 5 Pro обогатит спекулянтов.

Авторы заметили, что перекупщики нашли себе новую цель — они начали скупать дисководы для приставки, доступные за 99 фунтов, и перепродавать их за 150-250 фунтов. Из-за этого из обычной продажи аксессуары для PS5 Pro практически исчезли.

Ранее Sony раскрыла финансовые результаты подразделения PlayStation за третий квартал 2024 года. Компания реализовала за квартал 3,8 миллиона единиц PlayStation 5 и 65,6 миллиона устройств — с момента запуска консоли в продажу четыре года назад.

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