PlayStation 5 Pro обогатит спекулянтов

IGN: за уникальные консоли PlayStation 5 Pro попросили 1,2 миллиона рублей

Спекулянты раскупили партию уникальных консолей Sony для дальнейшей перепродажи. На это обратило внимание издание IGN.

26 сентября Sony через сеть официальных магазинов PlayStation запустила продажи лимитированной версии консоли PS5 Pro. В комплект вошли консоль, окрашенная в цвета оригинальной PlayStation, и два геймпада. По мнению журналистов медиа, уникальная приставка обогатит перекупщиков, так как они продадут девайс с десятикратной наценкой.

Авторы IGN рассказали, что конкретно в Великобритании всю партию консолей — 12 тысяч штук — распродали за считанные секунды. Комплект оценили в 959,99 фунтов стерлингов, или около 120 тысяч рублей. Спустя некоторое время уникальная PS5 Pro появилась на сайтах с объявлениями. Так, некоторые спекулянты попросили за приставку 10 тысяч фунтов стерлингов, или около 1,2 миллиона рублей.

«У этих спекулянтов нет PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle на руках. Вместо этого они продают свои успешные предварительные заказы», — объяснили авторы медиа. В материале говорится, что некоторые перекупщики «любезно» согласились продать консоль за 3-4 тысячи долларов. Специалисты IGN заключили, что Sony бессильна перед перекупщиками — так, значительная часть консолей первой партии PS5 в 2020 году также была перепродана.

В конце сентября представители компании Sony объяснили высокую стоимость консоли PlayStation 5 Pro выходом адаптированных для нее игр. Для приставки выйдут специальные версии Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West и других тайтлов.