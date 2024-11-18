Решение Байдена об ударах вглубь России сочли упрощающим жизнь Трампу

Решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России упростит жизнь избранному президентом США Дональду Трампу, считает российский политолог, политтехнолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«CNN сообщил, что решение Байдена усложнит жизнь Трампу, который хочет мира, а мне кажется, оно, наоборот, может упростить жизнь Трампу, потому что ему не надо будет принимать это решение самому. Оно уже будет принято и можно будет говорить, что уже весь инструментарий задействован, все было испробовано, теперь остается только одно — переговоры», — высказался политолог.
Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что оружие будет предназначено преимущественно для использования в Курске.
В свою очередь, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.