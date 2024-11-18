Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:58, 18 ноября 2024Мир

Решение Байдена об ударах вглубь России сочли упрощающим жизнь Трампу

Политолог Калачев назвал решение по ударам вглубь РФ упрощающим жизнь Трампу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России упростит жизнь избранному президентом США Дональду Трампу, считает российский политолог, политтехнолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«CNN сообщил, что решение Байдена усложнит жизнь Трампу, который хочет мира, а мне кажется, оно, наоборот, может упростить жизнь Трампу, потому что ему не надо будет принимать это решение самому. Оно уже будет принято и можно будет говорить, что уже весь инструментарий задействован, все было испробовано, теперь остается только одно — переговоры», — высказался политолог.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что оружие будет предназначено преимущественно для использования в Курске.

В свою очередь, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

      Предложено существование пожирающих звезды цивилизаций

      Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

      В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

      56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

      ЕС поставил 1 миллион снарядов Украине с опозданием

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

      В Германии предупредили о риске создания коалиции войны против России

      Россиян предупредили о неочевидном симптоме начавшейся деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше