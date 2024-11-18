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12:31, 18 ноября 2024Наука и техника

Спутники Starlink стали чаще путать с НЛО

ArsTechnica: спутники Starlink стали чаще принимать за НЛО
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Спутники интернет-проекта Starlink стали чаще принимать за неопознанные летательные объекты (НЛО). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа сослались на отчет Управления по разрешению аномалий (AARO) — ведомства, созданного Пентагоном в 2022 году. Из него следует, что спутники Starlink корпорации SpaceX все чаще становятся причиной сообщений граждан, которые путают их с НЛО.

«AARO все чаще сталкивается со случаями, которые связаны с оборудованием спутниковой группировки Starlink», — отметили авторы отчета. В качестве примера они привели ситуацию, когда пилот гражданских авиалиний доложил о белых мигающих огнях в небе. Сообщение появилось примерно в то же время, когда SpaceX запустила в космос очередную группу спутников.

По словам директора AARO Джона Кослоски, сразу после очередного запуска SpaceX спутники Starlink группируются, отражают больше солнечного света и становятся хорошо видимыми с Земли. Затем они поднимаются выше и исчезают из поля зрения. Кослоски отметил, что со временем запуск спутников интернет-проекта станет обыденностью и люди начнут реже сообщать об НЛО.

В отчете AARO говорится, что за период с середины 2023-го по середину 2024 года было зафиксировано 757 сообщений об НЛО. В более чем половине инцидентов причина появления неопознанных объектов не была раскрыта. По словам чиновников, эффективность AARO вырастет при большем финансировании проекта.

10 ноября пилоты рейса Москва — Сочи заметили в небе около 20 НЛО. По словам специалистов, светящимися объектами могли быть спутники Starlink.

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