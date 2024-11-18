The Spectator: Трамп отменит разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по России

Избранный американский президент Дональд Трамп, скорее всего, отменит разрешение действующего лидера страны Джо Байдена бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Возможную реакцию политика на решение главы Белого дома назвала журналистка Лиза Хейселдин в материале для издания The Spectator, базирующегося в Британии.

Хейселдин обратила внимание на тот факт, что действующий президент США позволил Киеву наносить удары по России всего за два месяца до вступления в должность Трампа. Ссылаясь на мнения американских чиновников, журналистка отмечает, что возможность использования ATACMS на территории России вряд ли существенно изменит ход конфликта.

«Тем не менее есть все шансы, что Трамп отменит это решение. Более того, его сторонники уже обвинили Байдена в попытке эскалации конфликта», — считает автор публикации.

17 ноября стало известно, что Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. После этого разрешение использовать ракеты SCALP и Storm Shadow дали Франция и Великобритания.