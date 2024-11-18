Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:2
2-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болгария
Сегодня
22:45 (Мск)
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига С. Группа 3. 6-й тур
Испания
Сегодня
22:45 (Мск)
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Сербия
Сегодня
22:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Хорватия
Сегодня
22:45 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 6-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
17:06, 18 ноября 2024Спорт

В Брунее опровергли информацию о походе футболистов сборной в стриптиз в Краснодаре

Футбольная ассоциация Брунея опровергла поход игроков сборной в стриптиз
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольная ассоциация Брунея выступила с опровержением информации о том, что игроки сборной страны ходили в стриптиз-клуб в Краснодаре после поражения от России. Соответствующий пресс-релиз опубликован в Telegram-канале «Спорт-Экспресс».

В организации отметили, что после проведенного расследования пришли к выводу о том, что распространенная в СМИ видеозапись смонтирована. «Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа», — говорится в заявлении.

Информация о походе брунейских футболистов в стриптиз появилась 16 ноября. Отмечалось, что у иностранцев возникла проблема с оплатой, после чего они отправились в бар.

Днем ранее команда Брунея в Краснодаре проиграла в товарищеском матче сборной России со счетом 0:11. Это самая крупная победа в истории для команды Валерия Карпина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цели для ударов ВСУ вглубь территории России

      Зеленский утвердил реформу медкомиссий после скандала с поддельными инвалидностями

      Поджегшего квартиру с женой россиянина отправили под стражу

      В Челябинске спасли родившуюся размером с ладошку девочку

      Самолет с пассажирами на борту упал недалеко от гоночной трассы и попал на видео

      Росгвардия уничтожила более 30 военных ВСУ и их технику в Курской области

      Россиянам отсоветовали покупать жилье

      В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик

      Политолог допустил саботаж приказов Байдена со стороны генералов

      Политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше