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01:29, 18 ноября 2024Мир

В Евросоюзе допустили отмену антироссийских санкций

«Известия»: в ЕС допустили отмену антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Санкции против России, включая ужесточение визового режима, могут быть отменены, но только после завершения конфликта на Украине. Об этом «Известиям» заявил внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано.

Стано напомнил, что все рестрикции ЕС являются обратимыми. «Они могут быть пересмотрены странами — членами ЕС, как только Россия прекратит постоянные нарушения Устава ООН, международного права и своих собственных международных обязательств», — отметил он.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что спецоперация на Украине проводится в полном соответствии с Уставом ООН. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что специальная военная операция проводится на основании статьи 51 устава организации.

Ранее лидеры «Большой семерки» подтвердили желание нанести ущерб России. До этого сообщалось о намерении глав МИД Европейского союза обсудить 15-й пакет антироссийских санкций и расширение ограничений против Ирана из-за сотрудничества с Россией.

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