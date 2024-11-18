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20:03, 18 ноября 2024Мир

В МИД России назвали максимальной эскалацией разрешение на удары ВСУ вглубь России

Захарова: Запад сделал ставку на максимальную эскалацию против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сообщения о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории говорит о том, что Запад сделал ставку на максимальную эскалацию против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очевидно, что на фоне поражений Украины ее западные покровители решили сделать ставку на максимальную эскалацию гибридной войны, развязанной против нашей страны. Таким образом они пытаются добиться своей иллюзорной цели — "нанести России стратегическое поражение"», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся» украинский лидер Владимир Зеленский и «его приспешники», не сможет изменить ход специальной военной операции (СВО).

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области.

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