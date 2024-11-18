В Польше сочли запоздавшим снятие ограничений на удары по России

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: США опоздали с разрешением бить вглубь РФ

США опоздали с разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает TVP Info.

«Это имело бы намного более сильный эффект, если бы это решение было принято раньше», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что своевременность снятия ограничений на удары ВСУ по России является «самым часто задаваемым сейчас вопросом».

Министр обороны Польши также заявил, что ракетные атаки вглубь российской территории не изменят ход конфликта на Украине.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение американских дальнобойных ракет ATACMS для украинских ударов по России.