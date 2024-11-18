Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 18 ноября 2024Мир

В Польше сочли запоздавшим снятие ограничений на удары по России

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: США опоздали с разрешением бить вглубь РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетМинобороны
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kacper Pempel / Reuters

США опоздали с разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает TVP Info.

«Это имело бы намного более сильный эффект, если бы это решение было принято раньше», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что своевременность снятия ограничений на удары ВСУ по России является «самым часто задаваемым сейчас вопросом».

Министр обороны Польши также заявил, что ракетные атаки вглубь российской территории не изменят ход конфликта на Украине.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение американских дальнобойных ракет ATACMS для украинских ударов по России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

      Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

      Назван способ продлить жизнь на 11 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше