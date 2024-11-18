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13:57, 18 ноября 2024Мир

В Польше упрекнули Байдена в желании войти в историю виновником ядерной войны

Политик Корвин-Микке: Байден желает войти в историю виновником ядерной войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден желает войти в историю виновником ядерной войны, если разрешает Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил один из лидеров польских националистов Януш Корвин-Микке.

«Байден решил рискнуть войти в историю как президент, ответственный за развязывание ядерной войны», — написал политик.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное Украине разрешение бить вглубь России западным дальнобойным оружием означает новый виток напряженности в конфликте.

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