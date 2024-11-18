В России генерал запаса оценил влияние разрешения наносить удары вглубь России на ход СВО

Депутат ГД Ивлев заявил, что разрешение бить вглубь России не изменит ход СВО

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России не изменит ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

По словам парламентария, решение бить вглубь регионов России не может повлиять на исход СВО, поскольку российские военные имеют успех на фронте.

«Любые ракеты будем сбивать, невзирая на страну происхождения и дальность их полета. Мы побеждаем на фронте. Но весь мир должен знать, что США провоцируют Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников», — заключил Ивлев.

Российский генерал запаса назвал решение действующего президента США Джо Байдена «последним ходом его администрации, который сильно похож на "вашингтонскую истерику" и тесно связан с "планом стойкости" киевского режима».

Ранее, в воскресенье, 17 октября, стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что подобное решение будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.