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23:17, 17 ноября 2024Мир

Захарова оценила решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по России

Захарова: Путин уже высказался о решении бить ракетами Запада по территории РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lev Radin / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение США разрешить Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами, напомнила о словах президента России Владимира Путина. Об этом она заявила РБК.

«Президент [России Владимир Путин] на этот счет высказался», — сообщила Захарова.

В сентябре Путин сообщил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Газета ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

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