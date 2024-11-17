Захарова оценила решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по России

Захарова: Путин уже высказался о решении бить ракетами Запада по территории РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение США разрешить Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами, напомнила о словах президента России Владимира Путина. Об этом она заявила РБК.

«Президент [России Владимир Путин] на этот счет высказался», — сообщила Захарова.

В сентябре Путин сообщил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Газета ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.