В России предложили провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Кто сможет работать на день меньше?

Чернышов: четырехдневная рабочая неделя позволит многодетным работать лучше

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, предоставив возможность перейти на нее двум категориям россиян — одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям.

Уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличить им рабочий день до девяти часов.

Эксперимент предлагается провести в отдельных регионах

Депутат обратился с соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Согласно его предложению, на четырехдневку сможет перейти один из родителей в многодетной семье — но при условии, что оба официально трудоустроены. То же самое и для одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей.

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Уровень дохода не должен быть снижен, подчеркивает Чернышов. При этом он предлагает дать возможность увеличить ежедневное время работы таких сотрудников до девяти часов — по соглашению с работодателем.

Вице-спикер предлагает провести эксперимент в течение года в одном или нескольких регионах или же на базе нескольких крупных госпредприятий. На добровольной основе могут принять участие и частные предприятия. По его итогам новый трудовой режим можно будет зафиксировать в Трудовом кодексе и других федеральных законах.

Предложение четырехдневки депутат объяснил заботой о семьях

По мнению Чернышова, четырехдневная рабочая неделя для многодетных и одиноких родителей повысит качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела. «В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью», — объяснил он инициативу.

Эксперимент в отдельных регионах или на предприятиях позволит оценить реальное влияние четырехдневки на производительность труда и семейное благополучие, считает он. Возможное же ее введение на федеральном уровне станет «значимым вкладом в социальную политику, направленную на поддержку семейных ценностей и демографического благополучия», заключил парламентарий.

Коллега Чернышова назвала идею утопической

Чисто теоретически идея Чернышова сократить рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей звучит неплохо, но на практике она совершенно нереализуема, убеждена член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Депутат назвала идею совершенно утопической, отметив, что на практике она столкнется с огромным количеством трудностей.

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«Что касается индивидуальных рабочих графиков, представьте себе ситуацию: трехсменный график работы, то есть 24 делится на 3 по 8 часов, и кто-то из многодетных и одиноких будет оставаться. Сегодня, кстати, это запрещено — оставлять на сверхурочную работу одиноких родителей. Представьте себе: кому-то продлевают рабочий день до 9 часов. Это нужно менять весь график, нужно менять график для других участвующих в таком процессе. Даже если гражданин работает в офисе, все уходят в 5 часов, кто-то остается до 6. Кто будет контролировать качество работы такого гражданина? Кто будет отвечать за охрану труда на предприятии? Кто будет закрывать кабинеты? То есть на практике это совершенно утопическая, нереализуемая схема», — поделилась Бессараб.

По мнению парламентария, России нужно идти по пути сокращения рабочей недели, например, до 36 часов для всех работающих граждан, как это уже принято во многих европейских странах после добровольного участия организаций и предприятий в таком эксперименте.