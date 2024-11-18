В Госдуме оценили идею сократить рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей

Депутат Бессараб: идея сократить рабочую неделю многодетным родителям утопична

Чисто теоретически идея сократить рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей звучит неплохо, но на практике она совершенно нереализуема, убеждена член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она оценила инициативу в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением в экспериментальном режиме ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода для многодетных и одиноких родителей. Об этом со ссылкой на документ сообщило РИА Новости. Задумка Чернышова также предусматривает для таких сотрудников возможное увеличение рабочего дня до 9 часов по соглашению с работодателем.

Депутат назвала идею совершенно утопической, отметив, что на практике она столкнется с огромным количеством трудностей.

«Что касается индивидуальных рабочих графиков, представьте себе ситуацию, трехсменный график работы, то есть 24 делится на 3 по 8 часов и кто-то из многодетных и одиноких будет оставаться. Сегодня, кстати, это запрещено, оставлять на сверхурочную работу одиноких родителей. Представьте себе: кому-то продлевают рабочий день до 9 часов. Это нужно менять весь график, нужно менять график для других участвующих в таком процессе. Даже если гражданин работает в офисе, все уходят в 5 часов, кто-то остается до 6. Кто будет контролировать качество работы такого гражданина? Кто будет отвечать за охрану труда на предприятии? Кто будет закрывать кабинеты? То есть на практике это совершенно утопическая, нереализуемая схема», — поделилась Бессараб.

По мнению парламентария, России нужно идти по пути сокращения рабочей недели, например, до 36 часов для всех работающих граждан, как это уже принято во многих европейских странах после добровольного участия организаций и предприятий в таком эксперименте. «Но об этом можно говорить после нашей победы в специальной военной операции, потому что сегодня это достаточно сложный процесс», — указала собеседница «Ленты.ру».

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов направил обращение заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной. Он отметил, что выходной в субботу, 28 декабря, даст импульс развитию семейного туризма в стране.

Согласно утвержденному производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

