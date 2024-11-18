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01:08, 18 ноября 2024Мир

Эксперт рассказал о способных перехватить ATACMS российских ЗРС

Главред Коротченко: ЗРС С-400 и С-300В4 способны перехватить ракеты ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и С-300В4 способны перехватывать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом рассказал ТАСС главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника», — подчеркнул он. Кроме того, противодействовать американским ракетам может зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. По данным издания, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. По данным американских СМИ, Киев планирует ударить по российской территории американскими ракетами уже в ближайшие дни.

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