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18:06, 18 ноября 2024Наука и техника

В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик

TNI: российский ПАК ДА, возможно, никогда и ничего не разбомбит
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: КИНОКОМПАНИЯ Офицеры ВВС и ВМФ РОССИИ / YouTube

Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), возможно, «никогда и ничего не разбомбит». Создаваемый Россией стратегический бомбардировщик раскритиковала автор американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

«Его конструкция летающего крыла улучшает уклонение от радаров, а внутренний отсек вооружения может вместить 30-тонную полезную нагрузку, включая ядерные и гиперзвуковые ракеты», — говорится в публикации.

Тем не менее автор издания пишет, что «финансовые и технологические ограничения могут превратить ПАК ДА в амбициозный проект, а не в функционирующую реальность».

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Ранее обозреватель TNI Харрисон Касс заявил, что ПАК ДА может оказаться «пустой угрозой».

Автор заметил, что ПАК ДА может сделать Россию второй после США страной, обладающей стратегическим стелс-бомбардировщиком. Тем не менее, как уверяет обозреватель, некоторые западные эксперты сомневаются в возможности ПАК ДД соответствовать уровню технологий, использованных при создании самолетов B-2 и B-21.

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