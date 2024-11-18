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19:08, 18 ноября 2024Наука и техника

Apple признала проблему шлема Vision Pro

В Apple не хотели признавать, что пользоваться шлемом Vision Pro неудобно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Apple

Корпорация Apple признала, что ее шлем смешанной реальности Vision Pro неудобно носить. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.

По словам обозревателя, недавно Apple запустила в продажу ремешок для Vision Pro от Belkin. Устройство отличается от фирменного ремешка тем, что фиксируется на голове пользователя не только сбоку, но еще и в верхних точках. Гурман заметил, что выход этого аксессуара обнажает проблемы шлема дополненной и виртуальной реальности Apple.

Инсайдер рассказал, что в компании долго не хотели признавать, что носить Vision Pro может быть неудобно. Девайс частично состоит из металла и стекла и весит около 650 грамм. Гурман заметил, что входящий в комплектацию шлема ремешок недостаточным образом распределяет нагрузку, из-за чего при ношении гарнитуры пользователи могут чувствовать дискомфорт.

Напротив, ремешок от Belkin имеет крепления также на верхней части головы. По данным Марка Гурман, в Apple сперва решили не запускать эргономичный аксессуар в продажу, так как считали, что лучше игнорировать проблему своей гарнитуры.

В начале ноября стало известно, что Apple запатентовала умный ремешок для смарт-часов, который может измерять ряд жизненных показателей. Аксессуар в том числе можно будет использовать со шлемом Vision Pro.

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