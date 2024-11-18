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15:39, 18 ноября 2024Наука и техника

Пользователей iPhone напугали таинственные голоса

PhoneArena: пользователи iPhone услышали неизвестные голоса в своих смартфонах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Владельцы iPhone рассказали о таинственных голосах, которые они услышали с помощью своих смартфонов. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Журналисты отметили, что о проблеме рассказал пользователь Reddit под ником OkStrawberry26. Он заявил, что внезапно услышал через динамик iPhone мужской голос, а затем звуки ДТП. При этом автор подчеркнул, что на устройстве точно не было запущено видео из YouTube или звуковая дорожка из другого приложения.

Другой пользователь — под ником ready-eddy — рассказал, что недавно был напуган звуками мужского голоса. По его словам, говоривший через его iPhone как будто бы работал на складе и о чем-то разговаривал с коллегой. «Было такое ощущение, будто я кого-то подслушиваю», — заявил владелец устройства Apple.

«Эти ребята из ЦРУ вообще не парятся», — пошутил комментатор с Reddit под ником PerfectlyAmbiguous, намекая на то, что iPhone прослушивают. «Это самая странная вещь, о которой я узнал сегодня. Что за фигня?» — удивился пользователь под ником Zotiyaccz.

По словам журналистов PhoneArena, проблема может заключаться в сбое, из-за которого пользователи стали случайными свидетелями чужих разговоров. Публично Apple пока не отреагировала на сообщения.

В начале ноября журналисты издания 404 Media заметили, что iPhone начали перезагружаться, чтобы не быть взломанными. По мнению авторов медиа, таким образом Apple дополнительно защитила свои устройства от посторонних лиц.

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